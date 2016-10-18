Nöbetçi Hakimlik kararıyla 4 hakim-savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli hakim ve savcının firari olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HSYK kararıyla açığa alınan ve kriptolu yazışma imkanı sunan ByLock uygulamasını kullandıkları tespit edilen hakim-savcıların sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 17 hakim-savcı 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandı. İfadesi tamamlanan ve tamamının kadın olduğu öğrenilen 4 hakim-savcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli hakim savcılardan 3’ünün firari olduğu öğrenilirken, adının A.G. olduğu belirtilen hakimin yurt dışına kaçtığının tespit edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakim-savcının ise savcılık sorgusuna devam ediliyor.



Başak Akbulut

