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İstanbul’da görevli 19 hakim-savcıya tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 19 hakim-savcı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbulda görevli 19 hakim-savcıya tutuklama talebi

17 Ekim 2016 17:38

Şüpheli hakim savcılardan Y.D.’nin itirafçı olduğu, ifadesi doğrultusunda kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan ve Sivas’a kaçan bir şüpheliyi yakalattığı öğrenilirken, M.Ç. isimli bir hakimin ilk ifadesinin ardından hakkında tutuklama talep edilince itirafçı olmak istediği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HSYK kararıyla açığa alınan ve kriptolu yazışma imkanı sunan ByLock uygulamasını kullandıkları tespit edilen hakim-savcılara yönelik yürütülen soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul’daki adliyelerde görevli 30 hakim-savcıdan 26’sı gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakim-savcı adreslerinde bulunamadı. Gözaltındaki şüpheli hakim savcılardan 19’u, savcılık ifadelerinin ardından “örgüt üyeliği” suçlamasıyla, haklarında tutuklama kararı verilmesi istenerek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli hakim-savcıdan 1’inin hamile olduğu öğrenilirken Y.D. isimli bir hakimin itirafçı olduğu belirtildi.

İtirafçı oldu adını verdiği şüpheli Sivas’ta yakalandı
Hakim Y.D.’nin ifadesinde, kendisini Adalet Bakanlığı müfettişi olarak tanıtan bir kişinin HSYK seçimleri için oy istediğini ve kendisinin telefonuna ‘Sana bir jest yapacağım, Apple Store’den uğraşma ben sana yüklerim’ diyerek ByLock uygulamasını kurduğunu söyledi. Hakim Y.D.’nin ifadesi üzerine, İstanbul’dan Malatya’ya oradan da Sivas’a kaçan şüpheli şahıs yakalanarak İstanbul’a getirildi. İtirafçı olan Y.D.’nin durumu, adını verdiği şüphelinin ifadesine göre belli olacak.

Tutuklamaya sevk edilince itirafçı olmak istedi
Öte yandan, gözaltına alınan M.Ç. adlı bir hakimin, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği, M.Ç.’nin bu talebin ardından itirafçı olmak istediği öğrenildi. Savcılık, bunun üzerine M.Ç.’nin ek ifadesine başvurdu.

Etiketler: hakim, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, savcı


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