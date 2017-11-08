İstanbul’da gün doğumu havadan görüntülendi

İstanbul Boğazına tutunmaya çalışan güneş hüzmelerinin gün doğumunda oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Çamlıca Camisi ve Çamlıca Tv kulesi ile İstanbul’un yeni oluşan silueti gün doğumu ile çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı. Görüntüler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatlarının arasından süzülen güneş ışıklarının oluşturduğu görüntü film sahnelerini aratmadı. Gün doğumuna yakın drone ile çekilen görüntülerde kuşların kameraya eşlik etmesi belgesel görüntüleri oluşturdu. Güneşin doğma anının tamamı ise hızlandırılarak drone kamerasından kayıt altına alındı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

