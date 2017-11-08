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İstanbul’da gün doğumu havadan görüntülendi

Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul’un eşsiz manzarası gün doğumu ile oluşan görüntüler kendine hayran bıraktı. Çamlıca Camisi ve Çamlıca Tv kulesi ile İstanbul’un yeni oluşan silueti, gün doğumu ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbulda gün doğumu havadan görüntülendi
İstanbul’da gün doğumu havadan görüntülendi - Foto Galeri

08 Kasım 2017 11:41
İstanbul’da gün doğumu havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul Boğazına tutunmaya çalışan güneş hüzmelerinin gün doğumunda oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Çamlıca Camisi ve Çamlıca Tv kulesi ile İstanbul’un yeni oluşan silueti gün doğumu ile çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı. Görüntüler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatlarının arasından süzülen güneş ışıklarının oluşturduğu görüntü film sahnelerini aratmadı. Gün doğumuna yakın drone ile çekilen görüntülerde kuşların kameraya eşlik etmesi belgesel görüntüleri oluşturdu. Güneşin doğma anının tamamı ise hızlandırılarak drone kamerasından kayıt altına alındı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

 

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