İstanbul’da gün doğumu kartpostallık görüntülere sahne oldu

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve bulutlu hava, bu sabah yerini güneşe bıraktı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Büyük Valide Han’dan görüntülendi. Çamlıca Camii’nin minarelerinin arasından doğan güneş ile birlikte oluşan manzara İstanbul’un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Galata Köprüsü’nün klasiği haline gelen balık tutan vatandaşlar da yer aldı.

Hüseyin Coşkun



