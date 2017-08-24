Diğer
Kategoriler

İstanbul’da gün doğumu kartpostallık görüntülere sahne oldu

İstanbul’da Çamlıca Camii’nin minarelerinin arasından doğan güneş, kartpostallık görüntülere sahne olurken, İstanbul’un güzelliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbulda gün doğumu kartpostallık görüntülere sahne oldu

24 Ağustos 2017 09:32
İstanbul’da gün doğumu kartpostallık görüntülere sahne oldu - Tıkla İzle

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve bulutlu hava, bu sabah yerini güneşe bıraktı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Büyük Valide Han’dan görüntülendi. Çamlıca Camii’nin minarelerinin arasından doğan güneş ile birlikte oluşan manzara İstanbul’un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Galata Köprüsü’nün klasiği haline gelen balık tutan vatandaşlar da yer aldı. 

Hüseyin Coşkun


Etiketler: Çamlıca camii, İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç