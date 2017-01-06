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İstanbul’da hava trafiğine kar engeli

İstanbul’da etkili olan yoğun kar fırtınası nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen uçuşlarda aksamalar yaşandı.

İstanbulda hava trafiğine kar engeli
İstanbul'dan kar manzaraları - Foto Galeri

06 Ocak 2017 21:12
İstanbul’da hava trafiğine kar engeli - Tıkla İzle

Pistin karla kaplanması sonucu hava trafiği bir süre durmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonları olumsuz yönde etkiledi. Tipiye dönüşen yoğun kar nedeniyle havalimanının pisti karla kaplandı.

Pist karla kaplanınca uçuş trafiği aksadı
Pistin karla kaplanması sonucu iniş ve kalkışlar bir süre durmak zorunda kaldı. DHMİ’nin karla mücadele ekipleri ise karla kaplanan pisti açmak için hemen harekete geçerek temizleme çalışmalarına başladı. Bu sırada iniş için bekleyen uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren uçaklar ise en yakın hava meydanlarına yönlendirildi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları bir süre sonra sonuç verdi ve pist saat 21.00 itibariyle tekrar uçuşlara açıldı.

Karla mücadele ekipleri aralıksız çalıştı
Apronda çalışan DHMİ’nin karla mücadele ekipleri havalimanında gerçekleştirilen operasyonların aksamaması için büyük çaba sarf etti. Onlarca kar küreme aracı apronda trafiğin gerçekleştiği hemen her bölgede biriken karı temizledi.

Apronda çalışanlar zor anlar yaşadı
Apronda uçak altında çalışan işçilerde kar fırtınasından nasibini aldı. Uçak altında çalışan çok sayıda işçi yoğun kar nedeniyle çalışmakta güçlük çekti. 

Ferhat Yasak


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