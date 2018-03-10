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İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli |Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı

İstanbul’da etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Atatürk Havalimanı’ndaki uçuş trafiğinde gecikmeler yaşanırken bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İstanbulda hava ulaşımına sis engeli |Uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı

10 Mart 2018 14:31

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, öğle saatlerinde de devam etti. İstanbul hava sahasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan uçaklar da zaman zaman zor anlar yaşadı.

SİSİN ETKİSİYLE PİLOTLAR PİSTİ PAS GEÇTİ 

Sisin etkisiyle uçuşlarda gecikmeler yaşanırken havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Görüş mesafesinin düşük seviyede olması nedeniyle pisti görmekte zorlanan bazı uçakların pilotları, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İKİ KEZ PİSTİ PAS GEÇEN UÇAK İZMİR’E YÖNLENDİRİLDİ 

Atlasglobal Havayolları’nın Yerevan-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren KK1823 sefer sayılı Aırbus A320 tipi tarifeli uçağı da Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde havalimanına inmek için alçalan uçak iki kez denemesine rağmen sis nedeniyle iniş yapamayınca, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na divert (yönelme) etti. Uçak bir süre sonra yolcularıyla birlikte yeniden havalanarak sisin etkisinin hafiflettiği sıralarda İstanbul’a başarılı bir şekilde iniş yaptı.
Öğlen saatlerinde de etkisini sürdüren sis nedeniyle havalimanındaki iniş ve kalkışlardaki gecikmeler yaşanmaya devam ediyor. 

Ferhat Yasak

Etiketler: sis, uçak

 

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