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İstanbul'da hayatını kaybeden Üsteğmen memleketi Nazilli'de toprağa verildi

İstanbul’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Mustafa Elçin, baba ocağı Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

İstanbulda hayatını kaybeden Üsteğmen memleketi Nazillide toprağa verildi

01 Şubat 2018 15:51

Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda Bölük Komutanı olarak görev yaptıktan sonra İstanbul’a tayini çıkan Nazillili Muharebe Üsteğmen Mustafa Elçin (31), Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Elçi'nin cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi’nden Hakkari ve İstanbul’dan gelen mesai arkadaşları tarafından alındı. Elçin’in Türk Bayrağına sarılı tabutu daha sonra ailesinin evine getirildi. Astsubay emeklisi baba Osman Elçin, ev hanımı anne Gülper Elçin ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşi Cafer Elçin cenaze eve geldiğinde gözyaşı döktü. Acılı baba Osman Elçin’in "Benim iki gözüm sendin" diyerek gözyaşı döktüğü üsteğmen Elçin’in cenazesine sarılan anne Gülper ise, "Beni nasıl bırakıp gittin oğlum" diyerek uzun süre tabutun başından ayrılmadı.
Bekar olan Üsteğmen Elçin’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Nazilli Belediye başkanı Haluk Alıcık, Denizli Merkez Komutanı P.Alb. Bilal Öztürk, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Üsteğmen Yalçın Gürenci, Elçin’in ailesi, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.  

Ali Soydemir
 

 

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