İstanbul’da helikopter destekli 3 bin polisle ‘Yedi Tepe Huzur 8’ uygulaması yapıldı

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur 8" adlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde akşam saatlerinde 200 farklı noktada 3 bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Ayrıca uygulamaya polis helikopteri de havadan destek sağladı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.