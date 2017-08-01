İstanbul’da “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu

İstanbul’da son zamanlarda artan uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. İlçe Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen yaklaşık 250 polis, öğlen saatlerinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler de destek verdi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı, şüpheliler gözaltına alındı

Operasyonda polis ekipleri, 28 Nisan Caddesi üzerindeki bir aparta özel harekat polisleriyle baskın düzenledi. Binadaki dairelerde kalanların kapıları açmaması üzerine polis, koçbaşlarıyla kapılarak kırarak içeriye girdi. Burada birçok şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan cadde üzerindeki bir taksi durağına giren ekipler, ruhsatsız olduğu öğrenilen bir silah ele geçirerek, sahibini de gözaltına aldı. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan ekipler kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.

Kıraathaneye baskın yapıldı, K-9 köpekleri uyuşturucu madde buldu

Öte yandan, cadde üzerindeki ara sokakta faaliyet gösteren bir kıraathaneye giren ekipler, çok sayıda şahsı üzerlerini aradıktan sonra gözaltına aldı. Kıraathanede K-9 diye tabir edilen narkotik köpekleriyle de arama yapıldı. Yapılan aramalarda çöp kutularının içerisinde ve duvar deliklerinde saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.



Doğan Can Cesur

