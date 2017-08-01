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İstanbul’da “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu

İstanbul Narkotik polisi Kağıthane'de özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin de katıldığı operasyonda bazı dairelere kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, “K-9” diye tabir edilen narkotik köpeklerinin araması sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, ruhsatsız bazı tabancalara el koyularak şüpheli şahıslar da gözaltına alındı.

İstanbulda “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu

01 Ağustos 2017 16:55
İstanbul’da “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul’da son zamanlarda artan uyuşturucu satışı nedeniyle çok sayıda ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. İlçe Güvenlik ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde çok sayıda adreste uyuşturucu kullanımı, satımı ve depolandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen yaklaşık 250 polis, öğlen saatlerinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler de destek verdi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırıldı, şüpheliler gözaltına alındı
Operasyonda polis ekipleri, 28 Nisan Caddesi üzerindeki bir aparta özel harekat polisleriyle baskın düzenledi. Binadaki dairelerde kalanların kapıları açmaması üzerine polis, koçbaşlarıyla kapılarak kırarak içeriye girdi. Burada birçok şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan cadde üzerindeki bir taksi durağına giren ekipler, ruhsatsız olduğu öğrenilen bir silah ele geçirerek, sahibini de gözaltına aldı. Bölgede otomatik silahlarla önlem alan ekipler kuş uçurtmadı. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise didik didik arandı.

Kıraathaneye baskın yapıldı, K-9 köpekleri uyuşturucu madde buldu
Öte yandan, cadde üzerindeki ara sokakta faaliyet gösteren bir kıraathaneye giren ekipler, çok sayıda şahsı üzerlerini aradıktan sonra gözaltına aldı. Kıraathanede K-9 diye tabir edilen narkotik köpekleriyle de arama yapıldı. Yapılan aramalarda çöp kutularının içerisinde ve duvar deliklerinde saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
 

Doğan Can Cesur
 


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