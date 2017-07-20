İstanbul’da helikopter destekli ‘torbacı’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Küçükçekmece ilçesinde ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese savcılık izni ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri girilen adreslerde arama ve GBT (Genel Bilgi Toplama) çalışması yaparken, Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de karadan ve havadan güvenlik önlemi aldı.

Esrar, kokain, ruhsatsız tabanca ve gözaltı

İlçede girilen bir adreste, polisin kapıyı açma emrine “Hastam var, hastam” şeklinde cevap verilirken, söz konusu adresten satışa hazır 22 paket esrar, 7 paket kokain, 1 ruhsatsız tabanca çıktı. Uyuşturucu maddelerin ve ruhsatsız silahın bulunduğu adreste 1 kişi de gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çekme ağabey. Ne çekiyorsun, gözünü seveyim?” demesi dikkat çekti.

Polis helikopteri ile hilal aynı karede

Öte yandan, operasyona havadan destek veren ve çevrede güvenlik önlemi alan polis helikopteri, sabaha kaybolmak üzere olan hilal ile aynı karede görüntülendi. Hilal ile polis helikopterinin aynı kadrajda yer alması, güzel görüntüler oluşturdu. İlçe genelinde operasyon düzenlenen diğer adreslerde alınan sonuçlar hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Hüseyin Coşkun