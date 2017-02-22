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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı ise anbean polis kamerasına yansıdı.

İstanbulda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

22 Şubat 2017 12:06
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İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında uyuşturucu satıldığı belirlenen 15 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Kapıların açılması için çağrıda bulunan polisler, içeriden cevap alamadığı adreslerin kapılarını koçbaşı kullanarak kırdı. Polis helikopteri, özel harekat ekipleri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, 6 kilogram esrar ve poşetlenerek satışa hazır hale getirilen 105 adet ot esrar ele geçirildi. Operasyon anı ise anbean polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin, Bayrampaşa’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden çıktıkları görülüyor. Beyoğlu’na gelen ekipler, polis helikopterinin de havadan desteğiyle operasyona başlıyor. Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleriyle bir iş yerine giren ekipler arama yapıyor. Aramalar kapsamında uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. 

Tugay Saday
 

Etiketler: helikopter, İstanbul, operasyon, uyuşturucu


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