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İstanbul’da helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması”

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Uygulamaya narkotik köpeği ‘Fırtına’ da katıldı.

İstanbulda helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması”

28 Nisan 2017 22:45

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Daha önce kent genelinde bulduğu yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen Narkotik köpeği olan Fırtına ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar
 

Etiketler: helikopter, huzur operasyonu, İstanbul


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