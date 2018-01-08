İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ncı ‘Yeditepe Huzur' denetimi kapsamında 39 ilçe, 120 noktada şüpheli araç, kişi ve mekanlarda aramalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğünden 2 bin 400 polis katıldı. Denetim kapsamında araçlar durdurularak aramalar yapıldı. Araç içerisindeki kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Polis helikopteri ise uygulamada havadan destek verdi.

Fatih'teki denetimlerde taksiden indirilerek aranan yabancı uyruklu 1 kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu madde nedeniyle 2 şüpheli gözaltına alındı. ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasının gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

İsmail Bulut - Volkan Kayalar

