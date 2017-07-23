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İstanbul'da hırsızlara suçüstü

Fatih’te bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, hırsızlık için girdikleri iş hanında 2 şüpheli şahsı yakaladı. Polis aracına bindirilen şahıslar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırdı.

İstanbulda hırsızlara suçüstü

23 Temmuz 2017 09:36
İstanbul'da hırsızlara suçüstü - Tıkla İzle

Olay sabah saat 05:30 sıralarında Fatih Molla Fenari Mahallesi Atik Alipaşa Medresesi sokağı üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. O esnada oradan geçen bir vatandaş bir iş hanının kepenklerini keserek binaya giren şüphelileri polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binaya girmeye çalıştı. Şüpheli şahıslar, iş hanı girişindeki kepengin arkasına eşya koyarak polislerin binaya girmesini engelleyince, polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni ile iş hanının en üst katından içeri giren polis ekipleri, bina içerisinde şüpheli 2 kişiyi suçüstü yaparken yakaladı. Bina içerisinde kelepçelenerek dışarı çıkartılan şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Polis aracıyla Beyazıt polis merkezine götürülen şahısların iş hanındaki dükkanlara girerek bir miktar döviz aldığı ve yakalandıklarını anlayınca dövizleri çöpe attığı öğrenildi.
Zanlılar gazetecilere küfür yağdırdı

İş hanından çıkartılan hırsızlar polis aracına götürülürken, yakalan zanlılar kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de iş hanındaki çalışması devam ediyor. 

Selim Bayraktar

Etiketler: Fatih, İstanbul, suçüstü


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