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İstanbul’da ibretlik görüntüler!

Kağıthane’de “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen ve vatandaşların arasında 'zombi' gibi dolaşan gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı.

İstanbulda ibretlik görüntüler!

10 Haziran 2018 11:08
İstanbul’da ibretlik görüntüler! - Tıkla İzle

Kağıthane Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen gençlerin ibretlik halleri kameralara yansıdı. Cadde üzerinde yanlarından geçen vatandaşların arasında 'zombi' gibi çevrede dolaşan gençler, yürekleri burktu. Aynı cadde üzerinde bir başka gencin ise aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle yerde yattığı görüldü. Vatandaşların “bonzai içmeye devam ettikçe böyle olursunuz” dediği genç, bir direğe sarılarak dakikalarca ayakta durakaldı. Yürekleri sızlatan o görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Doğan Can Cesur

 

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