İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde;
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü
Öte yandan BUDO ise 08:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 10:30'daki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Murat Solak
İSTANBUL