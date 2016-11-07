İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

Öte yandan BUDO ise 08:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 10:30'daki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Murat Solak

İSTANBUL