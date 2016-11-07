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İstanbul'da İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tüm iç hat seferlerini iptal ederken, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ise bazı seferlerini iptal etti.

İstanbulda İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli

07 Kasım 2016 08:02

İDO tüm iç hat seferlerini iptal ederken, dış hat seferlerinden bazılarını iptal etti. İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri ise şu şekilde;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
10:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

Öte yandan BUDO ise 08:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 10:30'daki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Murat Solak
İSTANBUL 


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