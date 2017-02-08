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İstanbul'da ikiz plakalı ticari taksi dolandırıcısı yakayı ele verdi

İstanbul’da çalıntı araçları sarı renge boyadıktan sonra ikiz plaka takıp taksicilere kiralayan Murat P. isimli dolandırıcı, gerçek plaka sahiplerine işlemedikleri trafik suçlarından ceza gelmesi üzerine başlatılan takip sonucu Küçükçekmece'de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbulda ikiz plakalı ticari taksi dolandırıcısı yakayı ele verdi

08 Şubat 2017 15:29
İkiz plakalı ticari taksi dolandırıcısı yakayı ele verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da bazı taksicilerin, kendilerine hiç gitmedikleri yerlerde kesilmiş trafik cezası geldiğini iddia etmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Yenibosna’da trafik denetleme uygulaması yapan sivil trafik polis ekipleri, 12 Ocak 2016 tarihinde çevirdikleri bir ticari taksinin ikiz plaka takılı ve çalıntı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan taksi şoförünün, verdiği ifadede “Ben taksileri kiralayarak çalışıyorum. Bu aracı da Murat P. isimli birinden kiraladım” demesi üzerine, çalışmalar Murat P. üzerinde yoğunlaştı. Kimliği tespit edilen Murat P. için yapılan teknik takip çalışmalarının sonuç vermesi üzerine, şüpheli 17 Kasım 2016 tarihinde Silivri’de çalınan başka bir aracın ardından, 7 Ocak 2017 tarihinde Küçükçekmece’de kıskıvrak yakalandı.

Anadolu Yakası’ndaki ticari taksilerin plakalarını kopyalayıp Avrupa Yakası’nda kiralamış
Murat P.’nin kopyaladığı gerçek plakalardan birinin sahibi Tuncay K., şüphelinin yakalanmasının ardından Emniyete gelip çalıntı ve ikiz plakalı araçları inceleyerek, “Arkadaşlar görmüş plakanın aynısını. Sonra bana haber verdiler. Ben de gittim, Sirkeci’deki karakola başvurdum, dilekçemi aldım. Bugün polis arkadaşlarımız yakalamış. Ben bundan davacıyım, suç duyurusunda bulundum. Bana 2 sene önce ceza geldi, ondan sonra kesildi” dedi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Murat P., Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
 

Etiketler: İkiz plaka, İstanbul


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