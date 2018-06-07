İstanbul’da insanlık ölmemiş dedirten olay

Bakırköy’de 3 Haziran Pazar günü meydana gelen olay şöyle gelişti. Batmanlı işadamı Kerem Hazer ve ailesi oruçlarını açmak için Bakırköy’de bir restorana gitti. Restoran çıkışında parkta yürürken ayağının takılması üzerine yere bakan Hazer bir cüzdan gördü. Yere eğilerek cüzdanı alan Hazer bir süre cüzdanın sahibini aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine cüzdanı açan Hazer, cüzdan içerisinde bulunan çekin üzerindeki telefon numarasını aradı. Hazer, telefona çıkan şahsa cüzdanın kendisinde olduğunu ve istediği zaman gelip alabileceğini belirtti. Bunun üzerine Fatih’te ayakkabı imalatıyla uğraştığı öğrenilen kişi Pazartesi sabahı Hazer’in dükkanına gelerek kaybettiği cüzdanını teslim aldı. Örnek davranışından ötürü Hazer’e teşekkür eden işadamı, cüzdan içerisinde bulunan çeklerin değerinin yaklaşık 200 Bin TL olduğunu ifade etti. Hazer'in ayakkabı imalatçısı işadamını büyük bir problemle karşı karşıya kalmaktan kurtardığı öğrenildi.

Gösterdiği örnek davranışla insanların takdirini kazanan Kerem Hazer ise, ’’Pazar günü ailemle orucumuzu açmak için dışarı çıkmıştık. İftar sonrasında yürürken ayağıma bir şey takıldı ve yerdeki cüzdanı gördüm. Bir süre çevrede sahibini aradık ancak bulamadık bende cüzdan içerisinde bulunan çek üzerindeki telefonu aradım ve sahibine cüzdanı bulduğumu belirttim. Bu haber üzerine karşı taraftaki beyefendi çok sevindi. Sonraki sabah işyerime gelerek misafirim oldu. Bende cüzdanını teslim ettim. Cüzdanını teslim alan arkadaşımız, insanlığın ölmediğini belirterek bu davranışım karşısında duyduğunu mutluluğu dile getirdi. Cüzdan içerisinde bulunan çekleri bozdurarak işçilerinin maaşını ödeyeceğini söyledi. Kendisini buradan mutlu bir şekilde gönderdik’’ ifadelerini kullandı.

Oğuzcan Yazar