İstanbul'da İranlılar polis rolünde Cezayirli turistleri soydu

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül'de Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayet için giden Cezayirli Bachır K., kendilerine polis süsü veren şahısların çantalarında uyuşturucu arama yapacaklarını söyleyip çantayı gasp ederek kayıplara karıştığını söyledi. Gelen ihbar üzerine hareket geçen polis ekipleri şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

“Çantayı bırakmayınca beni otomobilin yanında sürüklediler”

Polise başvuruda bulunan Bachır K. ifadesinde, "İstanbul'a turist olarak gelmiştik. Yanımda arkadaşım Muhammet Belat R. vardı. Akşam saat 21.00 sıralarında Saraç İstak Mahallesi, Küçük Haydar Efendi Sokak'ta bulunan otelimizden çıktıktan hemen sonra yanımıza beyaz renkli bir otomobil yanaştı. İçindekiler kimlik göstererek polis olduklarını söylediler. Çantamızda narkotik madde bulunduğunu iddia ederek açmak istediler. Daha sonra çantayı kaparak kaçmaya çalıştılar. Bırakmak istemeyince beni otomobilin yanında sürüklediler. Çantanın içinde cep telefonum ile bana ve arkadaşıma ait 15 bin 100 dolar vardı" dedi.

Şüphelinin evinde polis yeleği bulundu

12 Eylül günü motosikletli yunus timleri şüphelendikleri bir otomobilde Arif A. isimli şahsı gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında üzerinde silah ele geçirilen şahsın evinde polis yeleği bulundu. Emniyete getirilen Arif A. Cezayirli turistler tarafından teşhis edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Arif A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler kiralık aracın GPS'ten bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, olayda kullanılan aracın plakasını ve şahısların kimliklerini belirledi. Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, GPS kayıtlarını inceleyince aracın otel yakınlarında olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde başka araç kiralayan İran uyruklu Ayap K. (38) ile Hassan Y. (34) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilerin üzerinden bin 700 Euro ele geçirildi.

Yakalandıkları gün Arnavut bir turisti aynı yöntemle soymuşlar

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelilerin yakalandıkları gün Kumkapı'da Arnavutluk vatandaşı Ilir M.(55) isimli bir turisti aynı yöntemle soyarak bin 700 Euro'sunu çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin Arnavut turistin yanına yaklaştıkları polis kimliği gösterip sözde arama yapacaklarını söyleyerek çantasını çaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Turistlerin soyulma anı kamerada

İstanbul'da 2'si İranlı 3 kişilik çete tarafından soyulan Cezayirli turistlerin yaşadığı o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir aracın elinde çantası ile yürüyen kişilere yaklaştığı, ardından da çantayı alarak kaçmaya çalıştığı sırada turistin sürüklendiği görülüyor.

Doğan Can Cesur