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İstanbul’da işçilerin ölümle dansı

Eyüpsultan’da yapımı devam eden bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, “bu kadarına da pes” dedirtti. Vatandaşların da dikkatini çeken işçiler, ölüme adeta meydan okudu.

İstanbulda işçilerin ölümle dansı

08 Mart 2018 09:13
İstanbul’da işçilerin ölümle dansı - Tıkla İzle

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Aylin Sokak üzerinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, yapımı devam eden bir binanın çatısında çalışan 4 işçi ölüme davetiye çıkarttı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kıyafet giymeden çatıda rahatça gezinen işçiler, yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların da dikkatini çeken işçiler, saatlerce bu şekilde çalışırken adeta ölüme davetiye çıkarttı. 

“Ölmeleri an meselesi” 

İşçilerin tedbirsiz çalıştığını gören Eyüp Sultan Cesur, “Şu anda baya bir tehlike var, emniyetlerini almamışlar. Allah korusun şu anda rüzgardan yani her şeyden düşebilirler. Hemen hemen böyle şeyle oluyor, burası Türkiye burada böyle şeyler görebiliriz. Şu anda benim gördüğüm kadarıyla yukarıda 3 kişi var. Ölmeleri an meselesi, şuraya baksanıza Allah korusun” dedi.  

Doğan Can Cesur

 

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