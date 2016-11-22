İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak 32'nci İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

“Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, akım Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek. Gümüş Caddesi Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, akım Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek. Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesine kadar çift yönlü kapatılacak, akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesine kadar kapatılacak, akım Bayıldım Caddesine yönlendirilecektir.”