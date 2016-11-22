Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstanbul'da İSEDAK toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da İSEDAK toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da düzenlenecek olan 32'nci İSEDAK toplantısı nedeniyle 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

İstanbulda İSEDAK toplantısı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar

22 Kasım 2016 21:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada Şişli ilçesinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında yapılacak 32'nci İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
“Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağından Kadırgalar Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, akım Asker Ocağı Caddesinden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek. Gümüş Caddesi Harbiye Orduevi girişi ışıklardan Adil Baba Kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak, akım Halaskargazi Caddesi istikametine yönlendirilecek. Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba Kavşağı ve Abdi İpekçi Caddesine kadar çift yönlü kapatılacak, akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişinden, Mim Kemal Öke Caddesine kadar kapatılacak, akım Bayıldım Caddesine yönlendirilecektir.” 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç