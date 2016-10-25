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İstanbul'da işhanında patlama!

Avcılar'da tekstil atölyesi olarak kullanılan beş katlı bir binanın en üst katında buhar kazanı patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, tekstil atölyesi çalışanları şok geçirdi.

İstanbulda işhanında patlama!

25 Ekim 2016 10:09
İstanbul'da patlama! - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan beş katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırılırken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bazı çalışanların olayın şoku ile ağladıkları görüldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere sevk edildi.

 Mustafa Bakırhan-Sadık Kahraman

 


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