Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Firuzköy Mahallesi Aziz Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesi olarak kullanılan beş katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırılırken, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Bazı çalışanların olayın şoku ile ağladıkları görüldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Mustafa Bakırhan-Sadık Kahraman



