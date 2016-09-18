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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü ISİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda IŞİD operasyonu: 40 gözaltı

18 Eylül 2016 23:28

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ISİD'le mücadele kapsamında Fatih ilçesi genelinde çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgüt üyelerinin 23 adrese giriş çıkış yaptıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Azerbaycan, İran, Irak ve Afganistanlılar'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 10 şüphelinin ise birçok kez Suriye'deki çatışma bölgelerine gittiği öğrenildi. 

Tugay Saday

Etiketler: ışid operasyonu


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