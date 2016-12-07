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İstanbul'da İsrail'e karşı 'ezan' protestosu

İsrail parlamentosu Knesset'in, 'gürültü kirliliğine neden olduğu' iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören skandal yasa tasarısı İstanbul'da protesto edildi.

İstanbulda İsraile karşı ezan protestosu

07 Aralık 2016 14:14
İstanbul'da İsrail'e karşı 'ezan' protestosu - Tıkla İzle

Öğle saatlerinde İsrail'in Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan, aralarında bayanların da olduğu Genç İHH'li bir grup eylemci, İsrail parlamentosu Knesset'in, 'gürültü kirliliğine neden olduğu' iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısını protesto etti. İstanbul polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, Filistin bayrakları taşıyan ve İsrail aleyhtarı pankart ve dövizler açan kalabalık, 'Minareleri ezansız bırakma Allah'ım', 'Kudüs'te ezan susmaz', 'Kahrolsun İsrail' şeklinde sloganlar attı. Bugün Knesset'te görüşülen skandal tasarının hükmü olmadığını savunan eylemciler, protesto amaçlı olarak konsolosluk binasına karşı iki defa vakitsiz ezan okudu. Eylemci gençler, grup adına Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı tarafından okunan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman

 


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