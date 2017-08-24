Diğer
Kategoriler

İstanbul'da Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, İstanbul geneline silah temin ettiği değerlendirilen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların sevkiyatta kullanacakları aracın bagajında yapılan aramada, özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.

İstanbulda Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

24 Ağustos 2017 09:44

İstanbul Beyoğlu’nda ikamet eden A.G. ve L.Ö. isimli şahısların ellerinde çok miktarda tabanca bulundurdukları bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu şahısları yakın takibe aldı. Ekiplerce, yapılan takip sonucunda şüphelilerin sevkiyatta kullanacakları araç tespit edildi.

Paketlenmiş poşetlerde silah çıktı

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 milimetre çapında tabanca bulundu.

Araç içerisinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. isimli şahısların temin ettikleri tabancaları, yakalanmadıkları takdirde İstanbul genelinde satacakları değerlendiriliyor.

A.G. ve L.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlıların bağlantılı olduğu şahısların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç