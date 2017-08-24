İstanbul'da Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

İstanbul Beyoğlu’nda ikamet eden A.G. ve L.Ö. isimli şahısların ellerinde çok miktarda tabanca bulundurdukları bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu şahısları yakın takibe aldı. Ekiplerce, yapılan takip sonucunda şüphelilerin sevkiyatta kullanacakları araç tespit edildi.

Paketlenmiş poşetlerde silah çıktı

Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan araçta yapılan aramalarda, aracın bagaj kısmında özel poşetler içerisine paketlenmiş vaziyette 47 adet 9 milimetre çapında tabanca bulundu.

Araç içerisinde ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. isimli şahısların temin ettikleri tabancaları, yakalanmadıkları takdirde İstanbul genelinde satacakları değerlendiriliyor.

A.G. ve L.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlıların bağlantılı olduğu şahısların tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.