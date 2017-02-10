Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tanker içerisinde kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Mahmutbey Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunda seyir halindeyken tespit edilen araç güvenli alana çekildi. Araçta yapılan incelemelerde 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, araç şoförü Y.B. ise gözaltına alındı. Araçta yapılan inceleme ise polis kamerasına yansıdı.Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin güvenli alana çekilen araçta yapılan incelemeler görülüyor. Araçta çıkan akaryakıt polis ekiplerince kontrol ediliyor.

Tugay Saday