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İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Fatih'te kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbulda kaçak göçmen operasyonu: 40 gözaltı

20 Kasım 2016 22:56

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliği İl Göç İdare Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde önceki gün çıkan yangını fırsat bilerek, kaçan yaklaşık 60 göçmenin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri yürütülen çalışma kapsamında arama faaliyetlerini Aksaray'da yoğunlaştırdı. Ekipler, özellikle kaçak göçmenlerin bulunabileceği alanlarda arama yapıldı. Aksaray meydanında şüpheli görülen kişiler üzerinde üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çoğunluğunu Pakistan, İran, Afganistanlıların oluşturduğu yaklaşık 40 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Aksaray meydanındaki polis noktasına getirildi. Burada toplanan kaçak göçmenler daha sonra araçlar ile İlçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Akşam saatlerinde yapılan kaçak göçmen operasyonunda alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edilecek.
Kaçak göçmenlerin yakalanması için yürütülen operasyonun gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. 

Selim Bayraktar

Etiketler: İstanbul, kaçak göçmen operasyonu


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