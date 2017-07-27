İstanbul’da kaçak göçmen taşıyan gemiye operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Moldova’nın uluslararası serbest liman kompleksi Giurgiulesti’dan hareket eden bir kargo gemisine kaçak göçmen bindirildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, gemiyi takibe aldı. Moldova’dan İtalya’nın Bari Limanı’na hareket edeciği öğrenilen geminin Ahırkapı açıklarına demirlediğini tespit eden emniyet birimleri, 25 Temmuz Salı akşamı operasyon düzenledi.

73 YAŞINDA İNSAN KAÇAKÇISI

İstanbul’dan İtalya’ya transit geçiş yapmak üzere yola çıkan gemiye yasadışı yollarla bindirilen Suriye uyruklu H.H. (38) ile bu şahsa yardım eden gemi mürettebatından Suriyeli M.S. (29), bunlara karadan yardım ve yataklık eden K.B. (26), Ü.G. (49), N.Y. (53) ve 73 yaşındaki M.N. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan insan kaçakçıları ile Suriyeli 1 göçmen, emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman