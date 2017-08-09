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İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

İstanbul Başakşehir ve Bağcılarda kaçak içki imalatı yapan 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan bir ton hammadde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbulda kaçak içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

09 Ağustos 2017 00:01

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen E.A’yı takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmalarının ardından bağlantılı olduğu A.S ‘nin de yerini tespit eden ekipler Bağcılar ve Başakşehir’deki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir ton hammadde ele geçilirdi

Başakşehir ve Bağcılar ekiplerinin katıldığı operasyonda sahte içki üretimi yapılan depoda bir ton içki yapımında kullanılan hammadde, 1 adet içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, çok sayıda plastik boş bidon, 4 adet hortum, 3 adet plastik alkol tankı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Ufuk Kıvık
 

Etiketler: İstanbul, kaçak içki


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