İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri sahte içki imalatı yaptığı öne sürülen E.A’yı takibe aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmalarının ardından bağlantılı olduğu A.S ‘nin de yerini tespit eden ekipler Bağcılar ve Başakşehir’deki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir ton hammadde ele geçilirdi

Başakşehir ve Bağcılar ekiplerinin katıldığı operasyonda sahte içki üretimi yapılan depoda bir ton içki yapımında kullanılan hammadde, 1 adet içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, çok sayıda plastik boş bidon, 4 adet hortum, 3 adet plastik alkol tankı ve 1 adet dalgıç pompası ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Ufuk Kıvık

