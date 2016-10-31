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İstanbul'da 'kaçak implant' operasyonu kamerada

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışından kaçak yollarla getirilerek satışa sunulan yaklaşık 13 bin adet implant ve diş tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbulda kaçak implant operasyonu kamerada

31 Ekim 2016 13:41
İstanbul'da 'kaçak implant' operasyonu kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, bir doktorun dişine yaptırdığı implantın çenesini eriterek sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek şikayetçi olması üzerine İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, diş tedavisinde kullanılan implantın yurt dışından kaçak yollarla getirilerek birçok diş hekimine ve kliniklere satıldığı belirlendi.

13 bin implant ele geçirildi
Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın ve Tekirdağ’da 19 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, piyasa değeri 35 milyon dolar olan 13 bin 28 adet implant ve diş tedavisinde kullanılan ilaç ve malzemeler ele geçirilirken, aralarında diş hekimlerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Operasyon anı kamerada
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adreslerde yaptıkları aramalar görülüyor. Baskın yapılan adreslerde, yurt dışından kaçak yollarla getirilen implantlar görülüyor. 

Tugay Saday


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