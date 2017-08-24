İstanbul'da kaçak oyuncak operasyonu

Alınan bilgiye göre, Çin’den gelen konteynere ait evraklar, Ambarlı Liman sahasından çıkarılmadan önce Konteyner Takip Sistemi üzerinden sorgulandı. Yapılan sorguda, konteynerin çıkış listesinde yer almadığı tespit edilince muhafaza memuru evrakların sahte olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine muhafaza memuru konteynerin çıkış işlemlerini yavaşlattı ve hemen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Çıkış fişinin daha önce başka bir firma adına düzenlendiği ortaya çıktı

Olay yerine gelen gümrük muhafaza ekipleri, ibraz edilen çıkış fişinin daha önce başka bir firma adına düzenlendiğini ve yeniden kullanılmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine konteyner detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Yapılan aramada konteynerde piyasa değeri 320 bin 077 TL olan, 12 bin 500 adet oyuncak, 2 bin adet çanta, 8 bin 800 adet cüzdan, 2 bin 600 paket magnet harf, 52 bin 800 adet kalem, 11 bin adet tarak ve 5 bin 800 adet ayna ele geçirildi.

Kaçak eşyalara el konulurken olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Bakan Tüfenkci ekibi kutladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de "Güvensiz ve kaçak ürüne tolerans yok” diyerek operasyona imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerini kutladı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'de tüketicinin korunmasından sorumlu otorite olarak tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok ürünün güvenliğinin sağlanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Tüfenkci, 2011'de yüzde 38,6 olan ithal ürünlerdeki güvensizlik oranının yüzde 2 seviyelerine düşürüldüğüne dikkat çekti.

Yakalanan ürünlerin büyük bölümünün oyuncak ve çocukların kullandığı çanta kalem gibi çeşitli eşyalar olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci,"Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda çocuk sağlığı ve güvenliği bizim için birinci öncelik. Bu ürünler yurda kaçak, denetimsiz bir şekilde sokulmak isteniyor. Denetimden geçmeyen her ürün bizim yarınlarımız olan çocuklarımızın sağlığı için tehlike unsuru demektir. Biz bunun önüne geçmek için Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ni güncel AB standartlarına uygun hale getirdik. Böylelikle kısıtlı ağır metal sayısını 8'den 19'a yani iki katına çıkardık, 55 alerjen kokunun da oyuncaklarda kullanımını yasakladık" dedi.