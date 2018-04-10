İstanbul’da kaçak silah üretim deposuna baskın: 2 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, alınan ihbar üzerine dün Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesindeki bir depoya operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda 4 tabanca, namlusu bulunmayan 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 adet silah lazeri, 17 adet tabanca sürgüsü, 48 adet tabanca kabza kapağı, 154 adet tabanca şarjörü, 795 adet tabanca fişeği, 53 adet tabanca yayı, 1 adet doldur-boşalt yapılan kazan, tabanca imalatında kullanılan matkap, kaynak makinesi, torna aleti ile tetik, horoz ve kilitleme pimi ele geçirdi. Zanlıların kuru sıkı silahlara ekledikleri bir mekanizmayla gerçeğe dönüştürdükleri öğrenildi. Silah ve malzemelere el koyan polis, daha önce hakkında açılan bir soruşturma kapsamında aranan T.B. ve A.S. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zeytinburnu’nda düzenlenen operasyonunun, 23 Ocak’ta Fatih’te bir ev ve atölye olarak kullanılan bir depoda kurusıkı tabancadan dönüştürülen 182 adet silahın ele geçirildiği operasyonun devamı olduğu öğrenildi.

Sadık Kahraman