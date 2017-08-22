İstanbul’da kaçan boğa dehşet saçtı: 3 yaralı

Dehşet saçan boğanın, kırmızı renkli bir motosikletin üstünde tepindiği, bir iş yerinin camlarını kırıp içeriye daldığı anlar ve mahalle sakinlerinin yaşadığı tehlike aksiyon güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, kurban pazarından kaçarak dehşet saçan boğanın sebep olduğu korku dolu anlar şu şekilde yaşandı: İddilara göre, Gaziantep’ten kurbanlık olarak, Fatih’te bulunan Mevlanakapı Kurban Pazarı’na getirilen bir boğa, geçtiğimiz Cumartesi günü kurban satış alanından kaçtı. Peşinden koşanların yakalayamadığı boğa, Fatih ilçesinde başladığı kaçış macerasını Zeytirburnu ilçesine kadar devam ettirdi. Kilometrelerce koşarak kaçan öfkeli boğa, Zeytinburnu’nda bir sokağa dalarken, sokakta bulunan vatandaşlara da korku dolu anlar yaşattı. Firari boğa, üstünde tepindiği bir motosikleti paramparça ederken, parkta yürüyüş yapan 1 kişi ile kendisini yakalamak isteyenlerden 2 kişiyi yaraladı. Yakalanarak, bir iş yerinin girişine bağlanan öfkeli boğa, iş yerinin camekanını kırdı ve içeri daldı. Yaklaşık 50 kişiyi sokağa döküp peşine takan boğa, belediye ekiplerinin saatler süren uğraşının ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen boğa, yeniden kurban pazarına götürüldü. Kurban boğa dehşetinin bilançosu, 3 kişinin yaralanması ve bir iş yeri ile bir motosiklette maddi hasar oluşması oldu.

“Biz köyde çok uğraşıyoruz bu işlerle”

Zinciri sıkışan firari boğayı bağlayarak kontrol altına alan ilk kişi olan Fatih Erol isimli vatandaş, köyde yaşadığı dönemde hayvancılık yaptığını ifade etti ve dehşeti anbean anlatarak, “Arkadaşlarla oturmuş, muhabbet ediyorduk. Aşağı taraftan bir boğa koşarak geldi. Saldırdı bize, biz kaçmaya başladık. Boğayı Antepli bir arkadaş pazara getirmiş. Boğa kızmış, insanlara saldırmaya başladı. Yukarı tarafta motosiklet vardı, onu duman etti. Parkın oradan dönüp gelmiş, şu arkadaşlara saldırdı. Zinciri kapıya sıkışınca buraya bağladık. Arabada ip vardı, arka ayağından bağladım. Sonra da gözlerini bezle kapatıp kafasından bağladım. Biz köyde çok uğraşıyoruz bu işlerle. Beni yaralayamadı, tedbirimi almıştım kendimce. 3 kişiyi yaraladı. Parkta birini yere yığdı. Allah’tan dönemedi. Dönse, adamı duman edecekti. Çobanlar götürmek için bağladığımız yerden çözünce dükkana daldı. İğne vurdular, sakinleştirdiler, arabaya yükledik, gitti” dedi.

"Benim arkamdan kovaladı, kahvehaneye girdim"

Öfkeli boğanın kovaladığı gençlerden biri olan Yusuf Ocak isimli genç de ilginç anları anlatarak, “Benim arkamdan kovaladı. Kahvehaneye girdim, boğa da parka doğru gitti. Sonra buraya geri geldim, boğa da buraya geldi. Orada bir motosikleti parçaladı, sinirli sinirli. Zinciri işyerimin kapısına takıldı, burayı da darma duman etti. Sonra sağ olsun, o ağabeyimiz bir şekilde bağladı boğayı. Boğa iş yerimin kapısına bağlandığında ben içerideydim. En az yarım saat içeride kaldım” diye konuştu.

“Motor kırmızı diye saldırmış olabilir”

Kızgın boğanın üstünde tepinerek parçaladığı motosikletin sahibi ise, motosikletin kırmızı olması nedeniyle boğanın hedefi olduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Parkta birine vuruyor. Sonra gelip bu araya giriyor, benim motora da beş on sefer, bayağı bir vurmuş yani. Motor kırmızı diye saldırmış olabilir, ben öyle tahmin ediyorum. Boğanın sahibi olan arkadaş, masrafı neyse yaptıracak” sözleriyle olayı anlattı.

Firari boğa kamerada

Öte yandan, firari boğanın öfkeli anları ve mahalle sakinlerine yaşattığı korku dolu anlar sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüler sokak üzerinde bir çocuğun koşmasıyla başlarken, çocuğun koştuğu kaldırımın karşısında saniyeler sonra bir boğa olduğu görülüyor. Öfkeli boğa, kaldırımda bulunan park halindeki bir motosikletin üzerinde tepiniyor. Ardından sokağın diğer tarafına koşan boğa, bir iş yerinin önünde duruyor. O iş yerinin kapısına zincirini sıkıştırdığı öğrenilen boğanın çevresini saniyeler içerisinde onlarca mahalle sakini sarıyor. Ellerinde sopalar olduğu görülen vatandaşlar, boğaya yanaşmaktan çekinirken, içlerinden birkaçı boğayı bağlamaya çalışıyor. Bu sırada darbe alanların yaralandığı öğrenilirken, görüntüler bağlı halde duran boğanın başka bir iş yerinin camını kırıp içeri dalmasıyla son buluyor.

Hüseyin Coşkun

