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İstanbul’da kadın magandanın tek teker terörü kamerada

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde ve tünellerde motosikletli kadın maganda, akan trafikteki araçların arasında tek teker üstünde terör estirdi. Herkesin canını tehlikeye atan maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbulda kadın magandanın tek teker terörü kamerada

04 Eylül 2018 09:38
İstanbul’da kadın magandanın tek teker terörü kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir kadın maganda, trafikte akan araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, trafikte adeta terör estirdi. Şov uğruna trafikte akrobatik hareketler yapan kadın maganda, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde de aynı hareketleri sürdürdü. Maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.  

Doğan Can Cesur
 

 

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