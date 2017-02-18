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İstanbul'da kafe soygunu böyle görüntülendi

Aksaray’da bir kafede meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbulda kafe soygunu böyle görüntülendi

18 Şubat 2017 11:50
İstanbul'da kafe soygunu böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kafeye gelerek sürgülü camı kırıp içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 300 TL’yi alarak kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Murat K. (31) camın kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, kırılan cam ve para kasasında parmak izi araştırması yaptı.

Ekiplerin, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsızın kimliğinin belirlenmeye çalıştığı öğrenildi.  

Yasin Can
 

Etiketler: İstanbul, kafe, soygun


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