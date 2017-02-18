Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kafeye gelerek sürgülü camı kırıp içeri giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 300 TL’yi alarak kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Murat K. (31) camın kırık olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Polis, kırılan cam ve para kasasında parmak izi araştırması yaptı.

Ekiplerin, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden hırsızın kimliğinin belirlenmeye çalıştığı öğrenildi.

Yasin Can

