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İstanbul'da kamyonet devrildi!

Küçükçekmece E-5 karayolu Topkapı istikametinde kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda kamyonet devrildi!

29 Ağustos 2018 12:51
 

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