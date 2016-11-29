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İstanbul'da kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşın tatbikat yaptı.

İstanbulda kar alarmı

29 Kasım 2016 23:41

Marmara Bölgesi için yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen tatbikata yaklaşık bin 500 personel ve 654 kar küreme aracı katıldı. Tatbikat öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “7 bin personelle İstanbul’a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün gerçekleşen yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü. Eskiden karşılaşmış olduğumuz su baskınlarını bu yıl görmedik. Önümüzdeki günlerde de aldığımız tedbirlerle sorun yaşamayacağız’’ diye konuştu.

Vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyaran Baraçlı, “1345 aracımızla kış çalışmalarında etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 145 tane kar küreme aracımız var. Vatandaşlarımızın da aldığımız tedbirlerin yanı sıra kendi önlemlerini almalarını bekliyoruz. Kış lastiklerini de araçlarına takmalarını bekliyoruz. Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırabilecek tedbirleri almaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kışta kazasız belasız bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. 43 noktada buz önleme sistemimiz var. Bu konuda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Zincirlikuyu’da toplanan ekipler kar yağışı sonrasında olumsuz yaşanabilecek bölgelere hareket etti. Harekete geçen ekiplerin sorumlu olduğu bölgeleri kontrol ederek nöbetlerine devam edeceği öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: İstanbul, kar


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