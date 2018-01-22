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İstanbul'da kar uyarısı| 22 Ocak Pazartesi yurtta hava durumu

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olmakla birlikte gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak. 22 Ocak Pazartesi yurtta hava durumu... Bugün hava nasıl olacak?

İstanbulda kar uyarısı| 22 Ocak Pazartesi yurtta hava durumu

22 Ocak 2018 08:57

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yarın sabah saatlerine kadar ülkenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden orta, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 

İl il 5 günlük hava durumu için tıklayınız...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 

Etiketler: İstanbul, kar

 

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