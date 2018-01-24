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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor| 24 Ocak Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da hava çok bulutlu olmakla birlikte karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor.

İstanbulda kar yağışı bekleniyor| 24 Ocak Çarşamba yurtta hava durumu

24 Ocak 2018 08:59

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 1

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve karla karışık yağmur 3

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 

Etiketler: hava durumu, İstanbul, kar yağışı

 

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