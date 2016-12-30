Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde İstanbul’da yer yer etkisini göstermeye başladı. Bugün de devam eden kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Vatandaşlar kardan korunmak için duraklara saklanırken, kar yağışının trafiği de etkilediği görüldü. Şiddetli kar yağışı nedeniyle E-5 karayolunda trafik yavaşladı. Fatih'te başlayan kar yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Kar yağışının başladığını belirten bir vatandaş," Kar yağışı başladı. Bizde kaç gündür kar yağmasını bekliyorduk. Ama bazı belediyeler önlemini almadığı için bazı yerlerde olumsuzluklar yaşanıyor. Bazı evleri su bastı. Bu ay gelecek olan doğalgaz faturaları bizi üşütecek. Bu arada asgari ücret de bin 400 lira oldu. Devletimize milletimize hayırlı olsun" dedi.

Hüseyin Coşkun - Tugay Saday - Volkan Kayalar

İSTANBUL