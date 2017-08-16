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İstanbul'da kargo firmasına kaçak sigara baskını

İstanbul Zeytinburnu'nda bir kargo firmasında kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbulda kargo firmasına kaçak sigara baskını

16 Ağustos 2017 14:50

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda bulunan bir kargo şirketinde kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler hemen kargo firmasına ait şubeye gelerek arama yaptı. Yapılan aramalarda 11 çuval içerisinde bulunan tekstil malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Ekipler yaptıkları aramanın ardından sevkiyatı teslim alacak şahısları beklemeye başladı. Bir müddet sonra ürünleri teslim alacak iki şahıs bir kamyonetle kargo şubesine geldi. Bu sırada düzenlenen operasyonla şahıslar suçüstünde yakalandı. Yakalan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. 

Volkan Kayalar

Etiketler: İstanbul, kaçak sigara, kargo firması


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