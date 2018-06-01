İstanbul'da kaybolan 3 çocuktan haber var

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki B.B., 14 yaşındaki B.B. ve 17 yaşındaki B.D. 28 Mayıs’ta evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailelerin kayıp başvurusu sonucu polis yurt genelinde çalışma başlattı. Tokat'ın Zile ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis çocukları ilçedeki bir çay bahçesinde buldu. Çocuklar Zile İlçe Emniyet Müdürlüğünde bir süre misafir edildikten sonra Turhal ilçesinde bulunan Çocuk Esirgeme Kurumuna götürüldü. Sevindirici haberi alan aileleri ise çocuklarına kavuşmak için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

Çocukların televizyon ekranlarında gören bir vatandaşın ihbarı sonucu bulunduğu kaydedildi. Çocukların neden Tokat'a kimle geldiği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.