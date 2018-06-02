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İstanbul'da kayıp olan 3 çocuk Tokat'ta koruma altına alındı

İstanbul Avcılar'da ikamet eden ve yaklaşık 5 gündür kayıp olarak aranırken Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan 3 çocuk koruma altına alındı.

İstanbulda kayıp olan 3 çocuk Tokatta koruma altına alındı

02 Haziran 2018 02:23

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan 13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz, Turhal Çocuk Esirgeme Kurumu yetkilileri tarafından Tokat'a gönderildi. Yeniyurt Mahallesi’nde bulunan Tokat Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne gece saatlerinde getirilen 3 çocuk, basın mensuplarının 'neden evden kaçtınız" şeklindeki sorularını cevapsız bıraktı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, devletin şefkatli kollarını çocukların üzerine açtığını ifade ederek, "Kaybolan çocuklarımız Zile ilçesinde bulundu. Oradan savcımızın talimatı ile çocuklarımız çocuk evleri sitesine yerleştirilmek üzere gönderildi. Çocukların sağlık durumları iyi, onlar bizlere emanet. Çocuklarımızı burada misafir edeceğiz, aileleri ile görüşüp onlara teslim edeceğiz" dedi.
Olay, İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz 28 Mayıs 2018 tarihinde evlerinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailelerin kayıp başvurusu sonucu polis yurt genelinde çalışma başlattı. Tokat'ın Zile ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis çocukları ilçedeki bir çay bahçesinde buldu.  

 

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