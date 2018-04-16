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İstanbul'da kimyasal paniği

Büyükçekmece'de boş bir araziye içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı. Olay yerine giden AFAD ekipleri varilleri inceliyor.

İstanbulda kimyasal paniği

16 Nisan 2018 17:19

Edinilen bilgilere göre olay, Büyükçekmece Eskice köyünde yaşandı. Köydeki boş araziye bırakılan 10 varil, vatandaşların dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri incelemesi sürüyor. 

Büyükçekmece'de daha önce de yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen koyun ve tavuklar telef olmuştu. 

Murat Delice
 

 

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