2016 yılına bakıldığında, ülke genelinde gerçekleşen konut satışları içerisinde İstanbul’un payı yüzde 17,3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, kadın nüfusun da en fazla konut sahibi olduğu şehir olmayı başardı.

Diğer yandan İstanbul kiralık ev pazarı da her dönem hareketliliğini korumayı sürdürüyor. Sadece kiracılar için değil, satın aldıkları evden kira getirisi elde etmeyi düşünen ev sahipleri için de İstanbul’daki kiralık daire fiyatları önem taşıyor.

Kira fiyatları 10 yılda yüzde 124 arttı

İstanbul’daki konutların kira fiyatlarında yaşanan değişimin 10 yıllık serüvenine bakıldığında, fiyat artışı yönünde yaşanan değişimin yüzde 100’leri geride bıraktığı görülüyor.

2006 yılının aralık alında ortalama 100 metrekarelik bir dairenin metrekare başına kira fiyatı 6,99 TL iken, bu rakam 2016 yılında 15,67 TL/metrekare oldu. İstanbul ilçelerine bakıldığında ise 10 yıllık kira fiyatı artış oranlarının yine yüzde 100’ü geçtiği görülüyor. Gayrimenkul bilgi servisi REIDIN verilerine göre İstanbul’da kiralık konut fiyatları Aralık 2006 ve Aralık 2016 yılları arasını kapsayan 10 yıllık dönemde yüzde 124 oranında yükselmiş durumda.

En çok kiralık daire aranan ilçelerde fiyat artışları

Emlak sitesi Zingat.com ziyaretçilerinin İstanbul için gerçekleştirdiği “İstanbul kiralık daire” aramalarında en yüksek arama trafiğine sahip 10 ilçede, Aralık 2006-Aralık 2016 yılları arasındaki kira değişimi de ilgi çekici veriler içeriyor. REIDIN verilerine göre, Zingat.com’da kiralık daire aramasının en çok yapıldığı 10 ilçedeki 10 yıllık kira artış oranları ise şöyle sıralanıyor:

İLÇE KİRA FİYATI

ARTIŞ ORANI (%)

ARALIK 2006-ARALIK 2016 Avcılar %126 Beşiktaş %136 Beylikdüzü %112 Esenyurt %57 Kadıköy %155 Küçükçekmece %111 Sarıyer %172 Şişli %116 Ümraniye %163

Kaynak: Zingat.com