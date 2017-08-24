İstanbul'da kişi başı konaklama fiyatları düşüşte

Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yaptırdığı araştırmaya göre, bu yıl Temmuz ayında İstanbul’da doluluklar, FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’ya göre yüzde 97 artarak yüzde 72.4 olarak gerçekleşti. Baz etkisi olarak değerlendirilebilecek bu artışla İstanbul, Temmuz 2017’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon oldu. Ancak bu doluluk İstanbul’un Avrupa’daki rakiplerine göre yarı yarıya, hatta üçte iki daha düşük fiyatlarla sağlandı. TÜROB’un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul’da iki yıl öncesine kadar fiyatta Paris, Londra, Barselona gibi şehirlerle yarışan ve beş yıldızlı otellerde ortalama 200 euroyu bulan kişibaşı konaklama fiyatı bu yıl yüksek sezon olan Temmuz ayında 83.2 euro olarak gerçekleşti.

“Avrupa ortalaması ise 116 euro olarak gerçekleşti”

TÜROB Başkanı Timur Bayındır’ın, bugün Taksim’de gerçekleştirilen TÜROB Geleneksel Buluşması’nda açıkladığı verilere göre, 2017’nin ilk 7 ayında İstanbul, yüzde 21.9 düşüş ile 83.2 euroya gerileyen ortalama günlük satılan oda bedeli ve yüzde 7.4 düşerek 60.2 euroya gerileyen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı gelirlerde en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa destinasyonu olmaktan kurtulamadı. Paris aynı dönemde 253 euro ile konaklamada Avrupa’nın en pahalı şehri oldu. İsviçre’nin Cenevre kenti 245 euro ile ikinci olurken, Tel Aviv 221 euro ile üçüncü en pahalı oldu. Akdeniz’deki en önemli rakiplerimizden Dubrovnik 208 euro, Barselona 159.3 euro ve Atina 137.7 euroluk fiyatlarıyla dikkat çekti. Avrupa ortalaması ise 116 euro olarak gerçekleşti.

“Gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var”

Verileri yorumlayan Başkan Timur Bayındır, 2016 Temmuz ayının olağan dışı bir dönem olduğu için bu yıl Temmuz ayında ‘artış yaşandı’ diye yorumlamanın doğru bir ifade olmayacağını belirtti. Bayındır, “2017 yılı gelirlerinde, 2016 gibi stresli bir yıla oranla dahi düşüş kaydedilmesi; kaynak pazarlardaki daralma, kongre ve iş turizmindeki kayıplar, piyasa şartlarındaki durumun kötüye kullanılması, artmaya devam eden yatak arzı gibi nedenlere yorulabilir. Hükümetimizin ve halkımızın iradesi ve özverisi ile ‘güvenlik’ günlük hayatımızın bir meselesi olmaktan çıksa da önceden oluşturulan algı maalesef ki belimizi büküyor. Dolayısıyla, gelirlerimizi toparlamak için biraz daha zamana ve doğru planlamalara ihtiyacımız var” diye konuştu.