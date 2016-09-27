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İstanbul’da kıskançlık cinayeti

İstanbul Ümraniye’de kıskanç koca, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelendiği şahsı bıçaklayarak öldürdü.

İstanbulda kıskançlık cinayeti

27 Eylül 2016 16:34

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sıralarında Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesinde 25 Eylül tarihinde meydana geldi. Eşi Sevda K.’nın (37) İbrahim Demir ile ilişki yaşadığından şüphelenen Erdoğan K.’nin (45), dedikoduları ortadan kaldırmak istedi. Eşini de alarak İbrahim Demir’in evine giden kıskanç koca, şahsı evde bulamadı. Bunun üzerine eşi ile birlikte geri dönen Erdoğan K. bu sırada İbrahim Demir’in aracını gördü. Konuşmak için araca yönelen Erdoğan K., ön koltuğa oturdu. Bir süre sonra Demir ile tartışmaya başlayan Erdoğan K., yanında getirdiği bıçağı çıkartarak genç adamın göğsüne sapladı. Erdoğan K. ardından olay yerinden kaçtı.

Ümraniye Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu Erdoğan K., İbrahim Demir’i öldürdüğü bıçakla birlikte evine yakın bir yerde kömürlükte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Erdoğan K. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: İstanbul, kıskançlık cinayeti


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