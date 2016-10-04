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İstanbul'da korkunç cinayet

Eminönü'nde oğlu ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan iş adamı Hasan Bat'ın ölümü esnaf arkadaşlarını yasa boğdu. Eminönü esnafı Abdürrahim Öztürk, "Yıllardan beri komşumuz, arkadaşımız. Hala olayın etkisindeyiz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İstanbulda korkunç cinayet

04 Ekim 2016 11:42
İstanbul'da korkunç cinayet - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, olay Fatih, Tahtakale Mahallesi'nde Prof. Cemil Birsel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Bat, işyeri önünde şişe dolu koliyi yere düşüren Ercan O. ile tartıştı. Büyüyen tartışmaya Hasan Bat'ın oğlu Onur Bat da dahil oldu. Yaşanan kavga sonrası Ercan O., abisi Vural O.'ya haber verdi. İki kardeş Hasan Bat ve oğlu Onur Bat'ı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Bat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Onur Bat'ın ise tedavisi sürüyor.

Olayı soruşturan polis, baba-oğulu bıçaklayan iki kardeşi gözaltına aldı.

Hasan Bat'ın ölümü esnaf arkadaşlarını da yasa boğdu. Abdürrahim Öztürk isimli Eminönü esafı, "Bir tartışma olmuş. Kavga etmişler ve bıçaklanma olayı olmuş. Biz bir baktık oğluna bıçak vurmuşlar. Oğlunun belden altı kan içindeydi. Babası oğlunu tutuyordu, birden yıkıldı aşağıya. Çok üzüldük. Yıllardan beri komşumuz arkadaşımız hala onun etkisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: Abdürrahim Öztürk, eminönü


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