Edinilen bilgilere göre, olay Fatih, Tahtakale Mahallesi'nde Prof. Cemil Birsel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Bat, işyeri önünde şişe dolu koliyi yere düşüren Ercan O. ile tartıştı. Büyüyen tartışmaya Hasan Bat'ın oğlu Onur Bat da dahil oldu. Yaşanan kavga sonrası Ercan O., abisi Vural O.'ya haber verdi. İki kardeş Hasan Bat ve oğlu Onur Bat'ı bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Bat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Onur Bat'ın ise tedavisi sürüyor.

Olayı soruşturan polis, baba-oğulu bıçaklayan iki kardeşi gözaltına aldı.

Hasan Bat'ın ölümü esnaf arkadaşlarını da yasa boğdu. Abdürrahim Öztürk isimli Eminönü esafı, "Bir tartışma olmuş. Kavga etmişler ve bıçaklanma olayı olmuş. Biz bir baktık oğluna bıçak vurmuşlar. Oğlunun belden altı kan içindeydi. Babası oğlunu tutuyordu, birden yıkıldı aşağıya. Çok üzüldük. Yıllardan beri komşumuz arkadaşımız hala onun etkisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altunışık

