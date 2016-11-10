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İstanbul’da korkunç kaza: Genç mühendis çukura düştü

Bayrampaşa’da yapılan zeminaltı katlı otopark inşaatında meydana gelen iş kazasında 38 yaşındaki harita mühendisi Erdem Arıkan, 25 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

İstanbulda korkunç kaza: Genç mühendis çukura düştü

10 Kasım 2016 19:16
İstanbul’da korkunç kaza: Genç mühendis çukura düştü - Tıkla İzle

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’ndeki zeminaltı otopark inşaatında meydana geldi. 38 yaşındaki harita mühendisi Erdem Arıkan, inşaat alanında ölçüm yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle 25 metrelik beton kazık çukuruna düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri harita mühendisi Arıkan’ı düştüğü çukurdan kurtarmaya çalıştı.

Uzun süren uğraşlar sonrasında 25 metrelik çukurdan çıkarılan Arıkan’a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin sonucunda Arıkan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Arıkan’ın cenazesi ambulans ile Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Altıntepsi Mahalle Muhtarı Selahattin Beyler, "20-25 metre derinlikteki çukura beton atma çalışması yapıldığı sırada arkadaş çukura düşüyor. Neden düştüğü belli değil. İtfaiye yaptığı çalışma sonrası düşen kişinin cansız bedenini çukurdan çıkardı" dedi.

Emniyet ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.


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