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İstanbul'da korkunç manzara! Köprüye asılı halde bulundu

Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya köprüsünde İran uyruklu bir şahsın boynundan asılmış cesedi bulundu.

İstanbulda korkunç manzara! Köprüye asılı halde bulundu

03 Şubat 2018 11:48

Olay, sabah saatlerinde 155 polis hattına düşen ihbarla ortaya çıktı. E-5 karayolu Büyükçekmece Celaliye mevkiinde üzerinden İran pasaportu çıkan Ali Hamdi'nin (36) cesedi yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Hamdi'nin cesedi bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Polis ekipleri, şahsın boynuna sarılı olan ipi ve üzerinden çıkan materyalleri incelemek üzere el koydu. Bulunduğu yerden indirilen ceset otopsi raporu için morga kaldırıldı. Ali Hamdi'nin yakınlarına henüz ulaşılamazken, olayın intihar mı yoksa farklı bir konu mu olduğu bulguları üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldı. 

Murat Delice

 

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